Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая онлайн-трансляция

Два российских дуэта пробились в финал Гран-При в турнире танцоров. Столько же - от США. За честь российского флага будут биться Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.