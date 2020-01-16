Дмитрий Малышко: «Когда Белозеров говорит, что я похоронил эстафеты, это выглядит как слив спортсмена»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал слова тренера мужской сборной России Сергея Белозерова о том, что он дважды «похоронил эстафету». — Не снимаю с себя вины.