Французы выиграли сингл-микст в Поклюке, команда Эстонии взяла серебро, Латыпов и Резцова — 13-е

Французские биатлонисты Эмильен Жаклин и Анаис Бесконд выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Второе место заняла сборная Эстонии, за которую выступили Рене Захкна и Регина Ойя.