«Динамо» планирует подписать контракт на 4,5 года с воспитанником «Краснодара» Комличенко

Если все будет в порядке, нападающий подпишет с динамовцами контракт на 4,5 года, пишет «Чемпионат». «Динамо», набрав 24 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.