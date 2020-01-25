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Гол Зуева принес «Рубину» победу в контрольном матче со словацким «Слованом»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Лидер чемпионата Словакии, девятикратный чемпион страны — «Слован» из Братиславы — стал соперником «Рубина» во втором контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

«Динамо» планирует подписать контракт на 4,5 года с воспитанником «Краснодара» Комличенко

Если все будет в порядке, нападающий подпишет с динамовцами контракт на 4,5 года, пишет «Чемпионат». «Динамо», набрав 24 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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