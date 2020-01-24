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«Боруссия» разгромила «Кёльн» в матче Бундеслиги, Холанд оформил дубль за 10 минут, выйдя на замену

«Боруссия» нанесла разгромное поражение «Кёльну» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Дортмундцы забили в ворота соперника пять мячей, два гола на свой счёт записал Эрлинг Холанд.

Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке, Старых — восьмая

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Представительница Германии финишировала за 41 минуту 33,4 секунды.
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