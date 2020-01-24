«Боруссия» разнесла «Кельн» (5:1), Холанн оформил дубль за 10 минут. Здесь все голы и улыбка норвежца

Кажется, Марко Ройсу пора начинать переживать за место в основе. «Боруссия»легко обыграла «Кельн» в 19-м туре чемпионата Германии