НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемУкраинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию«Может, накажут, а может, и нет». Васильев оценил действия Резцовой в стрельбе в РупольдингеВо Владивостоке состоится матч за звание лучшей шахматистки планетыФоторепортаж. ЦСКА – «Баскония»Трех игроков из ПФЛ отлучат от футбола за ставки на матчи своих командУкраинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в РоссиюКоманда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.рекламаОвечкин вышел на 9 место по хет-трикам за всю историю НХЛХет-трик – это статистический показатель, когда один игрок забивает 3 шайбы в одном матче.Лучшие моменты женской эстафеты, в которой Россия не попала даже в десяткуНорвегия опять в топе.«Манчестер Юнайтед» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 миллиона евро«Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер» договорились о трансфере полузащитника Эшли Янга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.«Зенит» может пополниться казахстанским полузащитникомСейчас стороны ведут переговоры. Бауыржан Исламхан – полузащитник сборной Казахстана по футболу, может стать футболистом питерского «Зенита», сообщает Prosports.kz.В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес0 : 3ХетафеИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииШальке-042 : 0Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ТурцииАнкарагюджю0 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаГранвиль0 : 0МарсельИдёт 2-й таймВесь футболрекламаСергей Устюгов впервые стал отцомФедерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что в семье Сергея и Елены Устюговых родилась дочь. — 17 января 2020 года у Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира!НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир