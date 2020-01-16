СМИ: «Зенит» нацелился на хавбека сборной Казахстана Исламхана

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Исламхана. Он может перебраться на берега Невы уже в ближайшее время, пишут местные спортивные СМИ.