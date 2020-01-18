НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемУкраинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в РоссиюЛыжи. Кубок мира. Общий зачет. Большунов и Йохауг лидируют, Устюгов и Непряева – 3-иШубенков об отказе UKAD выдавать пробы Мо Фары для перепроверки: «А че, так можно было?»IIHF: «Россия преподнесла Канаде урок на ЮОИ-2020»Мончи — о матче с «Реалом»: «Если бы они отменили второй гол, я бы увел команду с поля»Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в РоссиюКоманда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.рекламаАлександр Овечкин вошел в топ-10 снайперов НХЛКапитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свыше 690 шайб за все время выступления в НХЛ.Хет-трик Холанда в дебютном матче принес дортмундской «Боруссии» победу над «Аугсбургом»ТАСС, 18 января. Дортмундская "Боруссия" со счетом 5:3 победила на выезде "Аугсбург" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете на этапе Кубка мираМужская сборная Франции выиграла эстафетную гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. В составе французской команды выступали Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё и Кентен Фийон Майе.«Ман Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» (2:2), пропустив в добавленное время«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в домашнем матче 23-го тура АПЛ (2:2). «Горожане» уступали по ходу игры, пропустив на 39-й минуте, однако два мяча Серхио Агуэро на 82-й и 87-й минутах позволили «горожанам» выйти вперед.Макгрегору пророчат поражение в возможном реванше с МэйуэзеромТелохранитель легендарного боксера Флойда Мэйуэзера Рэй Садеги не уверен, что Конор Макгрегор сможет справиться с его товарищем в случае реванша.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаНе спас даже Диц: в Москве прошло мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛПрограмма двенадцатого Матча звезд КХЛ на арене московского "Динамо" была открыта в субботу шестью конкурсами, в рамках которых участники мероприятия соревновались в мастерстве.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Леонид Слуцкий — Александру Кокорину: У нас скучно? Ну не так весело, как было у тебя в последнее времяГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил нападающему «Зенита» Александру Кокорину на вопрос, скучно ли находиться в составе казанского клуба. Как всегда, с юмором.реклама