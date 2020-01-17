Лыжница Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-место. Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 24,3 секунды.