Светлана Миронова получила первый номер в спринтерской гонке в Оберхофе

Стали известны стартовые номера биатлонисток в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Первый номер получила лучшая спортсменка российской сборной Светлана Миронова.