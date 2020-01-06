Источник: Клебо пропустит этап КМ в Дрездене

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не примет участия в этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Об этом сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии. Причиной отсутствия Клебо стала простуда.