Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером».Я в восторге от того, как мы сыграли. Мы создали много моментов и сыграли действительно великолепно.