НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«МЮ» решил не увольнять Сульшера после поражения от «Бернли»Отец Фабьена Клода без вести пропал в Канаде. Его снегоход провалился под ледГорячкина в последней партии не оставила китаянке шансов, матч за шахматную корону завершится на тай-брейкеРоссийские ватерполистки вышли в финал чемпионата ЕвропыРоссийские хоккеисты разгромили США в финале юниорской Олимпиады«МЮ» решил не увольнять Сульшера после поражения от «Бернли»Руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему доверяет главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру, о чем информирует Sky Sports.рекламаРоссийский фигурист Дмитрий Алиев завоевал золото чемпионата ЕвропыГРАЦ /Австрия/, 24 января. / ТАСС/. Россиянин Дмитрий Алиев занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию.«Вулверхэмптон» сравнял счёт в матче с «Ливерпулем» благодаря голу ХименесаНападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес стал автором ответного гола хозяев в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».Драматическая развязка Зеленого дерби. Вратарь «Салавата» преждевременно отпраздновал победуКурьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млнНападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ЛиверпульЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаТранмир Роверс2 : 1УотфордЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаМирандес2 : 1СельтаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭбро0 : 1ЛеганесЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано2 : 24 : 2 ПБетисПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаБадахос3 : 1ЭйбарЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор2 : 02 : 4 ПТрабзонспорПобеда по пенальтиЕще 1Весь футболрекламаОпределился соперник Медведева на Australian OpenИспанский теннисист Хауме Мунара встретился с австралийцем Алексеем Попыриным в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир «Барыс» «помог» СКА стать вторым участником плей-офф КХЛДомашняя победа СКА над «Барысом» позволила санкт-петербургской команде досрочно выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.реклама