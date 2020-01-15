Игбоун записал видео: «Со мной все хорошо, мое тело в порядке»

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбоун записал видеообращение, чтобы опровергнуть информацию о госпитализации. «Ребята, это я, Слай. Мы в Анталье, в Турции, на сборе.