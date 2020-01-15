НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКокорин забил первый гол за «Зенит» в этом годуПервый убойный нокаут года. Боец едва поднялся с пола и уложил на него соперника. ВидеоВ УЕФА считают российский футбол самым зависимым в Европе от спонсорских денегЕлизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катаниюМакгрегор пообещал своим фанатам отправить Серроне в нокаут на турнире UFC 246Кокорин забил первый гол за «Зенит» в этом году«Зенит» провел двухсторонний матч на сборах в Катаре. Первый гол в игре забил форвард Александр Кокорин, сообщает пресс-служба футбольного клуба.рекламаРПЛ одобрила введение дополнительной компенсации за переход футболистов в рамках лигиМОСКВА, 16 января. / ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала введение дополнительной компенсации за переход игроков в рамках лиги.Елисеев разобрал свои ошибки в спринте на Кубке мира по биатлонуРоссийский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сегодня допустил тактическую ошибку.Александр Соболев перейдет в ЦСКА22-летний форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев перейдет в стан московских «армейцев». Клубам осталось уладить последние нюансы.Игбоун записал видео: «Со мной все хорошо, мое тело в порядке»Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбоун записал видеообращение, чтобы опровергнуть информацию о госпитализации. «Ребята, это я, Слай. Мы в Анталье, в Турции, на сборе.«Дакар» проверяет на прочность: КАМАЗ вновь доказывает свое преимуществоДо сегодняшнего вечера механикам запрещено обслуживать машины, экипажи могут рассчитывать только на свои силы. Десятый этап «Дакара» стал настоящей проверкой гонщиков на прочность.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма— : —РомаНачало в 15:15Кубок Франции1/16 ФиналаПо— : —БордоНачало в 14:55Кубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор3 : 3ГезтепеИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор— : —ДенизлиспорНачало в 12:30Весь футболрекламаЧетыре белоруса и казах: новая трансферная политика в чемпионате РоссииС 2019 года граждане ЕАЭС перестали считаться легионерами в российском футболе. До клубов новость, которую утвердили достаточно быстро и резко, дошла не сразу.НХЛ. Записи матчей02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир