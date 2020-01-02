«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна

Иранский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун может в зимнее трансферное окно покинуть чемпионов России и продолжить карьеру в Серии А или Английской премьер-лиге.