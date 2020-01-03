Василевский: мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз, чем 10

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:1). «Мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз, чем 10.