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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
 : 
Вест Хэм
Начало в 15:00
Чемпионат Франции
Ренн
 : 
Марсель
Начало в 14:45
Чемпионат Португалии
Санта-Клара
 : 
Риу Аве
Начало в 14:00
Чемпионат Португалии
Бенфика
 : 
Авеш
Начало в 14:00
Чемпионат Португалии
Морейренсе
 : 
Порту
Начало в 16:15
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