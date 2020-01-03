Хоккей 3 января. Йокерит – СКА. Прогноз БК «Париматч»: «финны не забросят три шайбы»

СКА закончил год на второй строчке Западной конференции, отстав от лидирующего ЦСКА на два балла. На расстоянии шести очков разместился "Йокерит", имеющий две встречи в запасе.