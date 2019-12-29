VAR дважды помог «Ливерпулю» - «Вулверхэмптон» в шоке (Видео)

Любопытные скандальные события развернулись в концовке 1-го тайма во встрече АПЛ между «Ливерпулем» и «Вулверхэптоном»: сначала судьи не увидели руки у Ван Дейка и гол засчитали, а потом обнаружили с помощью VAR микроскопический офсайд у гостей: Даже при беглом просмотре начало голевой комбинации «красных» смахивает на игру рукой у защитника: Мане забил и через несколько минут гости ответили, но здесь уже вмешался VAR И буквально под микроскопом определил положение «вне игры» и взятие ворот отменил: Гости были в бешенстве, а их тренер получил за излишние эмоции желтую карточку.