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Сборная России одолела чехов только по буллитамВозвращение Сошникова и два Ткачевых в одной тройке Автор Allhockey.ru Владислав Уткин изучает состав, выбранный тренерским штабом сборной России на матч с чехами.Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCCРоссийский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг. Бой завершился во втором раунде.Слуцкий рассказал, может ли он возглавить «Спартак»Леонид Слуцкий в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ» рассказал о том, может ли он возглавить «Спартак» в будущем. Ранее Слуцкий работал главным тренером ЦСКА. «Куда бы я не пошёл в России?ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаУмер белорусский хоккеист Владимир ЦыплаковСкончался советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, сообщает 14 декабря агентство БелТА. Спортсмену было 50 лет. О причинах смерти не сообщается.НХЛ. 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