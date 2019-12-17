Слуцкий рассказал, может ли он возглавить «Спартак»

Леонид Слуцкий в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ» рассказал о том, может ли он возглавить «Спартак» в будущем. Ранее Слуцкий работал главным тренером ЦСКА. «Куда бы я не пошёл в России?