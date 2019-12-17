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Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы»В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» играет с «Астон Виллой». 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