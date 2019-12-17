Вернер забил 18 голов в 16 турах Бундеслиги. Он первый немец со времен Герда Мюллера, кому это удалось

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер сделал дубль в матче чемпионата Германии с «Боруссией» Дортмунд (2:3, второй тайм). Футболист довел количество своих голов в этом сезоне Бундеслиги до 18.