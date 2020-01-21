ACA выпустила промо-ролик боя Емельяненко — Исмаилов

Лига смешанных единоборств ACA опубликовала промо-ролик поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Их бой запланирован на турнире ACA 107, который пройдет 3 апреля в Москве.