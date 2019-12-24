Владислав Радимов рассказал о расставании с Булановой, ЦСКА, «Зените» и «Спартаке»

Известный футболист и тренер впервые рассказывает о разрыве с популярной певицей и своей новой любви. Мы долго ждали Радимова в гости. Наконец дождались.