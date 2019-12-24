Доротея Вирер: «Что я буду делать на Рождество? Просто есть, пить и наслаждаться»

Итальянка Доротея Вирер ответила на вопрос о своих планах на Рождество после масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Анси. — Что я буду делать на Рождество?