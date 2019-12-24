Лучший из россиян Логинов стал 11-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.