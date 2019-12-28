Егор Замула: «Когда я приехал в Северную Америку, то первые три месяца немного не понимал, как играть в этот канадский хоккей»

Защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула рассказал о смене в стиле игры после переезда в Северную Америку в 2017 году. — Вы до Канады были другим защитником по стилю? — Да.