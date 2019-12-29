Чехия - Россия (до 20): по какому каналу и в какое время трансляция матча ЧМ

Фото:twitter.com/sportpressa Сегодня в Чехии молодежная сборная России (до 20 лет) по хоккею проведет первый матч чемпионат мира против хозяев первенства.