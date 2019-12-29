НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемПеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану канадцев на молодежном ЧМЕвгения Медведева объяснила снятие с чемпионата России по фигурному катаниюУстюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в ЛенцерхайдеБиатлон. Прямая трансляция «Рождественской гонки»Пеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»Лондонский «Вест Хэм» объявил об отставке главного тренера команды Мануэля Пеллегрини. «Мы приняли такое решение с большим разочарованием.рекламаРоссийская молодежка расправилась с канадцамиВ Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Сборная России провела свой второй матч на турнире.Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона на Bellator 237Победа россиянина была оформлена уже в первом раунде боя.Чемпионат России по фигурному катанию завершился мировыми рекордами Косторной и ЩербаковойФигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная побили мировые рекорды на чемпионате России 28 декабря. Чемпионкой РФ в этом виде спорта стала фигуристка Анна Щербакова.«Каролина» обыграла «Вашингтон», 4 россиянина отметились результативными действиями«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. В составе хозяев голом в пустые ворота отметился нападающий Андрей Свечников.Роберт Морено – главный тренер «Монако»«Монако» посредством своего официального сайта объявил об увольнении Леонарду Жардима с должности главного тренера. Новым наставником монегасков назначен Роберт Морено.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор— : —ГезтепеНачало в 06:00Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболрекламаШлеменко: в бою Емельяненко и Кадырова никто понарошку драться не будетБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о возможном поединке между главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и бойцом ММА Александром Емельяненко.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Главные бои недели: Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа, Жан Паскаль – Баду Джек и другие боиГлавными поединками недели станут титульные бои Жан Паскаль – Баду Джек и Джервонта Дэвис – Юриоркис Гамбоа, которые пройдут 28 декабря в Атланте (штат Джорджия, США).рекламаЧехия - Россия (до 20): по какому каналу и в какое время трансляция матча ЧМФото:twitter.com/sportpressa Сегодня в Чехии молодежная сборная России (до 20 лет) по хоккею проведет первый матч чемпионат мира против хозяев первенства.