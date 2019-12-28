Овечкин не будет участвовать в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Российский форвард Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года, сообщается на официальном сайте Лиги. «Я должен прислушиваться к своему телу.