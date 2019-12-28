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Жамнов: игровая дисциплина поможет России обыграть канадцев на МЧМ

Молодежной сборной России по хоккею по силам обыграть канадцев в матче группового турнира чемпионата мира, если россияне будут соблюдать игровую дисциплину, заявил РИА Новости олимпийский чемпион 1992 года Алексей Жамнов.
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