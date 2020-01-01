Криштиану Роналду: «2020-й будет годом любви, здоровья, мира и успехов»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился в инстаграме к своей девушке Джорджине Родригес и поздравил подписчиков с Новым годом. «С Новым годом, любовь моя!