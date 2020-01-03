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Футболист «Витесса» рассказал о своём конфликте со Слуцким

Форвард голландского «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды, российским специалистом Леонидом Слуцким. «Высказал тренеру своё мнение, как должна играть команда.
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