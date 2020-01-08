«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги

Наталья Сорокина: «Халили мне напоминает Логинова. Он более открытый, чем Саша, но характер у него сильный»

Призер чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина поделилась мнением о включении Карима Халили в состав сборной России на январские этапы Кубка мира. «За Каримом я наблюдаю.