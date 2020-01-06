«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лигиГлавный тренер «Малаги» отстранен за интим-видеоЛедовое шоу с Загитовой в главной роли могут не показать по ТВВиктор Юрлов: «Катя начала тренироваться, двигается немного. Готовится к следующему этапу в Рупольдинге»Российский миллиардер Фридман может купить украинский футбольный клуб«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лигиФутболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча, прошедшая во вторник на поле "Юнайтед", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Сити".рекламаВоронков разбил молотком «камеру TSN», из-за которой Канаде не дали удаление в финале МЧМНападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России по хоккею Дмитрий Воронков в эфире клубного ТВ разбил молотком камеру с надписью «TSN».Объявлена символическая сборная года АфрикиНа ежегодной церемонии вручения наград от Африканской конфедерации футбола, которая прошла в Египте, объявлен состав символической сборной года, составленной из африканских футболистов.Телеканал ARD обвинил главу Международной федерации тяжёлой атлетики в допинге и коррупцииМеждународный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на документальный фильм немецкого телеканала ARD, рассказывающий о коррупции и допинге в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).В КХЛ «Спартак» третий раз в сезоне переиграл СКАВ центральном матче насыщенного игрового дня 7 января в Континентальной хоккейной лиге столичный "Спартак" на домашнем льду в присутствии более 11 тысяч зрителей переиграл СКА.Илья Ковальчук сыграл первый матч в новой командеПочетный гражданин Твери отметился результативной передачей в составе «Монреаль Канадиенс».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед1 : 3Манчестер СитиЗавершёнВесь футболрекламаЭкс-футболист «Челси» рассказал о самой запоминающейся речи Моуринью. После нее они стали чемпионамиБывший футболист «Челси» Алексей Смертин дал интервью, в котором рассказал о самой запоминающейся речи бывшего главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир Флорида — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11 млн долларовРоссийский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз, районе Лос-Анджелеса. Как сообщает Los Angeles Times покупка обошлась в 11,2 млн долларов.рекламаНазваны самые дорогие футболисты ЕвропыМеждународный центр спортивных исследований опубликовал список самых дорогих футболистов чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.