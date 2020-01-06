«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги

В КХЛ «Спартак» третий раз в сезоне переиграл СКА

В центральном матче насыщенного игрового дня 7 января в Континентальной хоккейной лиге столичный "Спартак" на домашнем льду в присутствии более 11 тысяч зрителей переиграл СКА.