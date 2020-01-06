«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги

Китайский клуб заинтересован в Черышеве

Журналист Хулио Суарес сообщил данную информацию в эфире El Chiringuito TV. Он делал репортаж из Саудовской Аравии, где «Валенсия» сегодня встретится с мадридским «Реалом» в матче Суперкубка Испании.