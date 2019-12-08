Азарт на «игру в бильярд». Шнуров нашел выход после решения WADA

МОСКВА, 10 декабря/ Радио Sputnik. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров создал очередное инстаграм-творение, в стихах музыкант шутливо выразил отношение россиян к отстранению от международных соревнований на четыре года, всю сноровку он предложил использовать в игре в бильярд.