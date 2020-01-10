Стал известен состав на женскую биатлонную эстафету в Оберхофе. Старых нет в списке

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на женскую эстафету, которая пройдет в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.