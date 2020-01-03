НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКлебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»Во Франции насмерть разбился 23-летний футболистИграл в Молдове, Узбекистане, Беларуси и России. Кто такой новичок «Динамо» БенитоФранцузская фигуристка Лекавелье попалась на допингеДжошуа планирует провести 15 боев до завершения карьерыКлебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки "Тур де Ски". Победителем мужского масс-старта стал норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо.рекламаАгент Ковальчука: «С Ильей „Монреаль“ побьется за выход в плей-офф НХЛ»Агент российского нападающего Ильи Ковальчука Юрий Николаев прокомментировал переход хоккеиста в «Монреаль».Определился соперник по полуфиналу юниорской сборной России по хоккеюМолодежная сборная России по хоккею сыграет в полуфинальном матче МЧМ в Чехии. Соперником станет сборная Швеции.«Йокерит» — СКА, 3 января, прогноз на матч КХЛСКА выиграл у «шутов» пять предыдущих очных встреч. 3 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в Хельсинки встретится со СКА.Усманов допускает, что может стать спонсором «Эвертона»Российский бизнесмен Алишер Усманов не стал исключать, что может стать одним из спонсоров «Эвертона». Ранее Усманов владел акциями лондонского «Арсенала», но отказался от них в 2018 году.Автор первого гола «Тамбова» в истории РПЛ стал игроком киевского «Динамо»Полузащитник Бенито перешел в киевское «Динамо». Информацию об этом подтвердил агент игрока Дмитрий Селюк. 21-летний футболист заключил 15-кратными чемпионами Украины контракт на 3,5 года.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСевилья1 : 1Атлетик БильбаоИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииВальядолид2 : 2ЛеганесЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаБордо1 : 0Ле-МанИдёт 2-й таймВесь футболреклама«Победный унисон» Медведева и Хачанова: Россия досрочно победила Италию на Кубке ATP в АвстралииНа стартовавшем сегодня в Австралии командном турнире по теннису ATP Cup россияне К. Хачанов и А. Медведев выиграли свои матчи у соперников из Италии С. Травалья и Ф. Фоньини, соответственно, и досрочно обеспечили победу российской сборной в 1-м туре групповой стадии турнира.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир