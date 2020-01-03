«Победный унисон» Медведева и Хачанова: Россия досрочно победила Италию на Кубке ATP в Австралии

На стартовавшем сегодня в Австралии командном турнире по теннису ATP Cup россияне К. Хачанов и А. Медведев выиграли свои матчи у соперников из Италии С. Травалья и Ф. Фоньини, соответственно, и досрочно обеспечили победу российской сборной в 1-м туре групповой стадии турнира.