Алишер Усманов: «Думаю о спонсировании «Эвертона». Почему бы не назвать стадион «УСМ Арена»?»

Российский миллиардер Алишер Усманов рассказал о продаже акций «Арсенала» и о возможности инвестирования в «Эвертон».