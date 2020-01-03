Осталось два часа до начала матча «Торпедо» - «Трактор»

Первый матч в этом году Торпедо проведет на своем льду. Челябинский Трактор особых вопросов не вызывает, но нынешний чемпионат КХЛ запоминается своей непредсказуемостью.