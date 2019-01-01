Фанаты «Спартака» рассказали Лайфу, чего они не простили Дзюбе

Перед матчем "Спартак" — "Ростов" корреспонденты Лайфа решили спросить у самих болельщиков, что они думают об Артёме Дзюбе и сложившейся ситуации в российском футболе.