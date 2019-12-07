Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако". Примечательно, что все три мяча были забиты за семь минут.