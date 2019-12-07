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Чемпионат России
Тамбов
3 : 0
Оренбург
Завершён
Чемпионат России
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
Завершён
Чемпионат России
Ахмат
0 : 1
Уфа
Завершён
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Эвертон
3 : 1
Челси
Завершён
Чемпионат Англии
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
Завершён
Еще 3
Чемпионат Испании
Реал
2 : 0
Эспаньол
Завершён
Чемпионат Испании
Гранада
3 : 0
Алавес
Завершён
Еще 2
Чемпионат Германии
Боруссия (Менхенгладбах)
2 : 1
Бавария
Завершён
Еще 5
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