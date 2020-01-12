ATP Cup. Новак Джокович победил Рафаэля Надаля и сравнял счёт в финальном матче

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, во втором матче финала турнира ATP Cup обыграл испанца Рафаэля Надаля, занимающего первое место мирового рейтинга, - 6/2, 7/6(4).Счёт личных встреч оппонентов стал 29:26 в пользу серба.Таким образом, счёт в противостоянии Сербии и Испании стал равным - 1:1. Всё решится в парной встрече, в которой должны выступить Джокович и Виктор Троицки, а также Надаль и Пабло Карреньо-Буста.