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ATP Cup. Новак Джокович победил Рафаэля Надаля и сравнял счёт в финальном матче

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, во втором матче финала турнира ATP Cup обыграл испанца Рафаэля Надаля, занимающего первое место мирового рейтинга, - 6/2, 7/6(4).Счёт личных встреч оппонентов стал 29:26 в пользу серба.Таким образом, счёт в противостоянии Сербии и Испании стал равным - 1:1. Всё решится в парной встрече, в которой должны выступить Джокович и Виктор Троицки, а также Надаль и Пабло Карреньо-Буста.
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Адвокат Артем Пацев, который защищал интересы российских спортсменов, заявил, что ни кодекс ВАДА, ни процессуальный кодекс CAS не предусматривают пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
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