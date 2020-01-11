Воронина завоевала серебро на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы в Голландии

Российская конькобежка Наталья Воронина стала второй на дистанции 3 000 метров на чемпионате Европы в голландском Херенвене. Она показала результат 4 минуты 01,66 секунды.