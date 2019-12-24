Четыре российских клуба названы среди лучших в истории Лиги чемпионов

Опубликован список 520 лучших команд, принимавших участие в играх Лиги чемпионов и Кубков УЕФА. В него вошли 10 российских команд, из которых четыре расположились в ТОП-100.