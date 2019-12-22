Клуб Панарина без шансов вынес аутсайдера Запада. У Хлебушка — новая крутая серия с очками

Изначально у «Анахайма» было очень мало шансов в гостевом матче с «Рейнджерс». «Дакс» проводили вторую встречу за два дня — вчера в тяжелейшем матче обыграли «Айлендерс».