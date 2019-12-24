«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере

Футболисты "Реала" сыграли вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 0:0.