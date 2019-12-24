Лопес: Просто включите телек и смотрите, как я избиваю Ломаченко…

Предположительно в апреле определится доминатор лёгкого веса (до 61,2 кг) — в очной схватке сойдутся обладатель титула по версии IBF американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) и объединённый чемпион мира (WBC Franchise, WBA Super, WBO) украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).