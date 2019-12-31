Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020

Игра пройдет 31 декабря в Чехии. Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020. Хоккеисты сыграют против ФРГ в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата.