«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы

7 декабря в Манчестере состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Манкунианское дерби начнется в 20:30 по московскому времени.