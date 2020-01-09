Траньков о Ягудине: «Олимпийский чемпион не должен себя так вести»

Двукратный чемпион Сочи-2014 Максим Траньков поделился мнением насчет того, как чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин ведет соцсети. «У меня нет каких-то отношений с Ягудиным.